В Сочи появятся альтернативные дороги, которые свяжут разные районы города
Такое решение поможет снизить нагрузку на существующие магистрали, а также улучшить транспортную логистику. Об этом говорили на совещании под председательством заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина.
Сейчас проект находится на стадии разработки. В приоритете пять участков: Горячий Ключ — село Агой, обход Туапсе и микрорайона Лазаревское, а также обход города Сочи и Адлера. Одна из ключевых задач — расширение дорог до четырех полос движения, в том числе в южном направлении.
«По поручению Президента РФ утвержден пятилетний план дорожного строительства. В сентябре будут готовы технико-экономические обоснования по пяти приоритетным участкам на пути от Джубги в Сочи. Первоочередные — обход Адлера и третья очередь обхода Сочи. Предварительно взят за основу вариант обхода Адлера на четыре полосы протяженностью более восьми километров. Новая дорога может разгрузить А-147 на треть», — сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе на Шаумянском перевале заасфальтировали два опасных участка дороги.
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