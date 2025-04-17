В Сочи построят еще три дома для переселенцев из ветхого жилья

Один из объектов возведут на улице Есауленко в Хостинском районе. Будущую стройплощадку посетил глава Сочи Андрей Прошунин.

Мэр курорта отметил, что проект многоквартирного дома уже прошел госэкпертизу, сейчас ожидается доведение финансирования.

«Здесь возведем семиэтажное здание, куда переселим более 100 семей наших сочинцев. Для них сделаем парковку и места, где можно отдыхать и играть с детьми. Объект должен быть введен до конца 2027 года», — написал Прошунин в Telegram.

Также в этом году планируют приступить к работам еще на двух объектах — на улицах Чехова и Вишневой, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в декабре 2024 года в Сочи сдали многоэтажку для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Многоквартирный дом на улице Тимирязева в Центральном районе построили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Дом состоит из двух секций, в нем в общей сложности 323 квартиры.

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