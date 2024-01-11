В Сочи после сильных дождей просела опора моста через реку Кудепста
Специалисты управления автомобильных дорог мэрии Сочи в январе осмотрели мост через реку Кудепста, который находится на улице Заречной.
Во время осмотра установили, что в результате обильных осадкой одна из опор моста просела. Специалисты пришли к решению о необходимости ограничить движение грузиков по мосту.
Разработали и утвердили схема организации движения. В ближайшее время на улице Заречной установят дорожные знаки об ограничении максимальной массы автомобилей.
Также сейчас прорабатывают технологические решения и определяется объем и источники финансирования для проведения работ по устранению последствий просадки опоры моста, сообщает Департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи в Telegram.
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