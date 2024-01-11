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В Сочи после сильных дождей просела опора моста через реку Кудепста

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-posle-silnyh-dozhdej-prosela-opora-mosta-cherez-reku-kudepsta
В Сочи после сильных дождей просела опора моста через реку Кудепста
Фото t.me/transport_i_dorogi

Специалисты управления автомобильных дорог мэрии Сочи в январе осмотрели мост через реку Кудепста, который находится на улице Заречной.

Во время осмотра установили, что в результате обильных осадкой одна из опор моста просела. Специалисты пришли к решению о необходимости ограничить движение грузиков по мосту.

Разработали и утвердили схема организации движения. В ближайшее время на улице Заречной установят дорожные знаки об ограничении максимальной массы автомобилей.

Также сейчас прорабатывают технологические решения и определяется объем и источники финансирования для проведения работ по устранению последствий просадки опоры моста, сообщает Департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи в Telegram.

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