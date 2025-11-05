В Сочи после капремонта открыли мост через реку Чемитоквадже

Объект находится на второстепенном направлении федеральной автодороги Джубга — Сочи.

Конструкцию начали капитально ремонтировать в сентябре 2024 года. Фактически на месте старого сооружения построили новый мост в четыре пролета длиной более 20 м каждый. Мостом через реку сейчас пользуются в основном жители близлежащего поселка.

— Мост отличный, удобно стало.

— Довольны, хороший мост, красиво.

На мосту теперь есть барьерное ограждение, новая ливневая канализация и две секции очистных сооружений. Федеральные дорожники продолжают поддерживать состояние старого направления дороги, так как этот участок важен для дорожной инфраструктуры региона.

Читайте также: ремонт Новороссийского шоссе в Сочи завершат в следующем году.

Подпишись, здесь всегда интересно.