В Сочи после капремонта открыли мост через реку Чемитоквадже
Объект находится на второстепенном направлении федеральной автодороги Джубга — Сочи.
Конструкцию начали капитально ремонтировать в сентябре 2024 года. Фактически на месте старого сооружения построили новый мост в четыре пролета длиной более 20 м каждый. Мостом через реку сейчас пользуются в основном жители близлежащего поселка.
— Мост отличный, удобно стало.
— Довольны, хороший мост, красиво.
На мосту теперь есть барьерное ограждение, новая ливневая канализация и две секции очистных сооружений. Федеральные дорожники продолжают поддерживать состояние старого направления дороги, так как этот участок важен для дорожной инфраструктуры региона.
