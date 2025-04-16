В Сочи полиция накрыла наркопритон в квартире многоэтажки

Притон для наркозависимых в квартире одного из домов на улице Чебрикова обнаружили сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с оперативниками полиции Сочи.

Правоохранители наведались в квартиру и при ее осмотре обнаружили приспособления для употребления наркотиков, а также шестерых посетителей. Организатором наркопритона оказался 50-летний ранее судимый местный житель.

В отношении шестерых человек возбудили административные дела за употребление запрещенных веществ. Хозяину квартиры грозит до 4 лет лишения свободы по уголовной статье за организацию и содержание наркопритонов, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

Читайте также: МВД проверит информацию о наркопритоне с подростками в многоэтажке Краснодара. О том, что в одном из домов на улице Старокубанской находится наркопритон, где оказывают интимные услуги, 21 февраля сообщили местные паблики.

По данным соцсетей, мужчина заманивает в свою квартиру подростков, угощает их синтетическим наркотиком, после чего совершает развратные действия в отношении несовершеннолетних. В полиции Краснодара уже отреагировали на это сообщение, правоохранители организовали проверку.

Подпишись, здесь всегда интересно.