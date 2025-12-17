В Сочи под укрытия расчистили 98 подвалов многоэтажек в Лазаревском районе

На этой неделе плановые работы по очистке подвалов и оборудованию укрытий проводят в многоквартирных домах на улице Победы в Лазаревском районе.

Подвалы освобождают от бытовых отходов и скопившихся вещей и приводят в надлежащее санитарно-техническое состояние члены территориальных общественных самоуправлений, активные граждане и управляющие компании при поддержке администрации Сочи.

Собранный мусор централизованно вывозятся в специальные бункеры для крупногабаритных отходов.

Глава Лазаревского внутригородского района Сочи Максим Ермолаев сообщил, что на территории района уже расчистили 98 заглубленных помещений в многоэтажках.

«Всего в районе 127 подвалов, подходящих под требования для оборудования в них укрытий. Где это возможно, укрытие оборудуется местами для сидения и запасом воды. Путь к данным помещениям оборудован указателями красного цвета, на входной группе размещена табличка с надписью «Укрытие» с указанием телефона ответственного за доступ туда лица», — сказал Ермолаев.

Работа по расчистке подвалов и оборудованию в них укрытий продолжается во всех районах города-курорта, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: с начала года в Новороссийске появилось 35 новых укрытий.

Подпишись, здесь всегда интересно.