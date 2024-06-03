В Сочи открылся самый крупный на побережье семейный комплекс для отдыха

Новый комплекс объединил в одну благоустроенную территорию пляжи «Ривьера», «Звездный», «Остров» и речную набережную. Там теперь есть шезлонги, лектории, площадка для йоги.

В честь открытия нового места отдыха устроили целый праздник, на который приехали многие жители и гости Сочи.

«Здесь благоустроили почти полкилометра пляжной территории. Для детей организовали отдельный водный аттракцион, взрослые вместе с малышами могут попрыгать на любимых из детства классиках. А на набережной реки можно теперь поиграть в шахматы», — рассказывает специальный корреспондент «Кубань 24» Юлия Проценко.

На обновленной набережной организовали Амфитеатр, спортивную площадку, установили удобные скамейки и питьевые фонтанчики.

«Каждый — от мало до велика — найдет, чем здесь заняться, найдет свой досуг. Знаково, что набережная открылась в 2024 году, который определен президентом как Год семьи», — отметил первый заместитель главы Сочи Олег Бурлев.

Проект набережной — от реки до моря — реализовала группа компаний «ДЕСО». Благоустройство согласовывали с жителями.

«Это проект возрождения санаторно-курортного комплекса и знаменитого пляжа, с которого в 1900 году и начался курорт Сочи. В эту территорию уже вложено более 6 млрд инвестиций, чтобы навести такую красоту», — рассказывает руководитель ГК «ДЕСО» Анна Невзорова.

«Это важное событие. Набережная, думаю, будет визитной карточкой нашего города, показывающей, что в Сочи самые лучшие пляжи», — добавляет председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов.

Подрядчикам удалось увеличить ширину морской набережной. Там также полностью заменили коммуникации и брусчатку.

«Я хочу от всей души поблагодарить всю группу компании, потому что они создают будущее Сочи. Скажу, как житель города, как депутат и как человек, который приезжал на этот пляж вместе с родителями 46 лет назад, что эта набережная — просто иная реальность», — делится депутат Законодательного собрания Краснодарского края Виктор Тепляков.

Все желающие, пришедшие на открытие набережной, получили бесплатное мороженое, всего раздали 40 тыс. порций, а еще тысячи леденцов и 7 тыс. воздушных шаров вместе с подарками раздали детям. Праздник завершился световым шоу.