В Сочи открылся первый муниципальный коворкинг

Фото пресс-службы администрации Сочи

Центр находится на улице Красноармейской, 12. Желающие получить бесплатное рабочее место должны быть либо самозанятыми, либо субъектами МСП, зарегистрированными и работающими в Сочи.

В коворкинге можно бесплатно воспользоваться рабочими местами, оборудованными необходимой техникой и доступом в интернет. Также предпринимателям помогут в развитии бизнеса. В центре до конца года будет реализовано пять интенсивов. Все программы будут вести эксперты и бизнес-тренеры. Каждый участник получит сопровождение наставника.

Акселерационную программу смогут пройти жители Сочи, которые только планируют открывать бизнес. Им помогут оценить возможности реализации стартапа. Также помогут опытным предпринимателям выйти на новый уровень дохода. Развитию инновационных и технологических стартапов, проектов в сфере информационных технологий будет посвящена отдельная программа.

«Муниципальный коворкинг станет местом, где предприниматели смогут воплощать в жизнь собственные проекты, развивать уже имеющийся бизнес и получать всестороннюю помощь и экспертную поддержку», — рассказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Подать заявку на участие в программе и рабочие места можно на сайте, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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