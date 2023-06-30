В Сочи оштрафовали бизнесмена, незаконно проводившего экскурсии на «Даче Квитко»

Предпринимателя привлекли к ответственности за проведение туристических экскурсий на объекте культурного наследия.

Прокуратура Хостинского района Сочи провела проверку и установила, что индивидуальный предприниматель организовал экскурсии на объекте культурного наследия «Дача полковника Квитко» без разрешения федерального органа.

В отношении индивидуального предпринимателя возбудили административное дело о нарушении порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся в федеральной собственности, и использования такого объекта.

Арбитражный суд Краснодарского края по результатам рассмотрения административного материала привлек предпринимателя к административной ответственности и наложил на него штраф, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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