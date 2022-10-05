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В Сочи около 200 рекламных конструкций установили с нарушениями

Общество
05.10.2022 10:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-okolo-200-reklamnyh-konstruktsij-ustanovili-s-narusheniyami
В Сочи около 200 рекламных конструкций установили с нарушениями
Фото пресс-службы администрации Сочи

Нарушения выявили в ходе рейдов полиции и административных комиссий.

«Ежедневно проводятся рейды по контролю за соблюдением санитарного состояния и соответствия архитектурным требованиям, наличию у предприятий договоров на вывоз твердых коммунальных отходов», — отметил заместитель главы Сочи Николай Бескровный.

Он добавил, что отдельная работа проводится по поиску незаконных рекламных вывесок и нелегальной аренды жилья. Нарушителей привлекают к административной ответственности. Деньги от штрафов направляются в местный бюджет.

С начала года в Центральном районе выявили около 30 незаконно сдаваемых квартир и 120 нарушений в размещении рекламных конструкций. Инспекторы составили 480 административных протоколов по всему городу-курорту, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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