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В Сочи одиночный пикет против живодеров закончился для участника беседой с полицией

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-odinochnyj-piket-protiv-zhivoderov-zakonchilsya-dlya-uchastnika-besedoj-s-politsiej
В Сочи одиночный пикет против живодеров закончился для участника беседой с полицией
Фото скриншот с видео t.me/livesochi

Мужчина встал возле цирка с плакатом против эксплуатации в представлениях животных. О произошедшем сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, мужчина вышел на улицу с плакатом: «Живодеры, вон из Сочи! Животным не место в цирке». Акцию зоозащитник объяснил выражением своей позиции по поводу использования животных в цирке. На место прибыла полиция.

Личность протестующего установили. Им оказался 36-летний житель Ростовской области. С ним провели профилактическую беседу, однако задерживать не стали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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