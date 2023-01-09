В Сочи одиночный пикет против живодеров закончился для участника беседой с полицией
Происшествия
09.01.2023 13:03
Мужчина встал возле цирка с плакатом против эксплуатации в представлениях животных. О произошедшем сообщили очевидцы в соцсетях.
По их словам, мужчина вышел на улицу с плакатом: «Живодеры, вон из Сочи! Животным не место в цирке». Акцию зоозащитник объяснил выражением своей позиции по поводу использования животных в цирке. На место прибыла полиция.
Личность протестующего установили. Им оказался 36-летний житель Ростовской области. С ним провели профилактическую беседу, однако задерживать не стали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: зоозащитники пожаловались на компанию, которая стерилизует дворняг в Тимашевском районе.
Популярные новости
- Более 1 тыс. детей родились с начала года в Краснодарском крае
- СКР возбудил дело о незаконном строительстве гостиницы вместо музея памяти в Новороссийске
- В Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу ожидают 37 машин
- Новым главным тренером ПФК «Кубань» стал Андрей Сосницкий
- Семья осталась без дома из-за пожара в Динском районе
- К концу недели в Краснодарском крае потеплеет до +8 °C