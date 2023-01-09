В Сочи одиночный пикет против живодеров закончился для участника беседой с полицией

Мужчина встал возле цирка с плакатом против эксплуатации в представлениях животных. О произошедшем сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, мужчина вышел на улицу с плакатом: «Живодеры, вон из Сочи! Животным не место в цирке». Акцию зоозащитник объяснил выражением своей позиции по поводу использования животных в цирке. На место прибыла полиция.

Личность протестующего установили. Им оказался 36-летний житель Ростовской области. С ним провели профилактическую беседу, однако задерживать не стали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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