В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за грозовых ливней
Общество
30.10.2022 16:28
Ухудшение погоды прогнозируется на 31 октября.
По данным синоптиков, утром и днем на территории Сочи местами ожидаются сильные грозовые дожди.
В МЧС рекомендуют местным жителям и гостям курорта оставаться в доме или любом другом укрытии, а также следить за состоянием отопительной и осветительной систем. При отключении освещения или подачи газа необходимо выключить газовые и электрические приборы.
В случае ЧС необходимо звонить на номер 112 — единый номер вызова экстренных оперативных служб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
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