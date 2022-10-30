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В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за грозовых ливней

Общество
30.10.2022 16:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie-iz-za-grozovyh-livnej
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за грозовых ливней
Фото пресс-службы администрации Крымского района

Ухудшение погоды прогнозируется на 31 октября.

По данным синоптиков, утром и днем на территории Сочи местами ожидаются сильные грозовые дожди.

В МЧС рекомендуют местным жителям и гостям курорта оставаться в доме или любом другом укрытии, а также следить за состоянием отопительной и осветительной систем. При отключении освещения или подачи газа необходимо выключить газовые и электрические приборы.

В случае ЧС необходимо звонить на номер 112 — единый номер вызова экстренных оперативных служб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

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