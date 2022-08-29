В Сочи на Центральной набережной провели рейд по выявлению незаконной торговли

Видео канала «Кубань 24»

Специалисты департамента курортов, туризма и потребительской сферы Сочи и сотрудники Муниципального центра управления провели очередной рейд на Центральной набережной. Мониторинговая группа выявила сразу несколько торговцев без разрешений.

«Ежедневно на территории четырех внутригородских районов осуществляются мониторинговые мероприятия. С начала года составлено около 2,1 тыс. административных материалов. Данные материалы направлены на рассмотрение административных комиссий», — сообщил заместитель начальника отдела департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Роман Набока.

Наказание за незаконную торговлю предусматривают налоговый и уголовный кодексы России. Размер штрафа будет зависеть от решения комиссий.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи демонтировали 17 незаконных торговых павильонов.