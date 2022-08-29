В Сочи на Центральной набережной провели рейд по выявлению незаконной торговли
Происшествия
29.08.2022 13:59
Специалисты департамента курортов, туризма и потребительской сферы Сочи и сотрудники Муниципального центра управления провели очередной рейд на Центральной набережной. Мониторинговая группа выявила сразу несколько торговцев без разрешений.
«Ежедневно на территории четырех внутригородских районов осуществляются мониторинговые мероприятия. С начала года составлено около 2,1 тыс. административных материалов. Данные материалы направлены на рассмотрение административных комиссий», — сообщил заместитель начальника отдела департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Роман Набока.
Наказание за незаконную торговлю предусматривают налоговый и уголовный кодексы России. Размер штрафа будет зависеть от решения комиссий.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи демонтировали 17 незаконных торговых павильонов.
Популярные новости
- Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
- В Краснодаре трое заключенных заплатят штраф за экстремистские татуировки
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- Курорты Краснодарского края стали самым популярным направлением для путешествий с кешбэком
- В Армавире двое 14-летних подростков на иномарке влетели в дерево