В Сочи на средства от курортного сбора благоустроят Приморскую набережную
Общество
04.09.2022 12:04
Планируется провести работы на участке набережной от пансионата «Эдем» до гостиницы «Жемчужина» в Хостинском районе.
Для благоустройства уже определили подрядчика, заключили контракт.
«Согласно проекту, в течение двух месяцев на участке набережной будет выполнено планирование земельных участков. Рабочие полностью заменят брусчатку, также здесь появится инфраструктура для доступа лиц с особыми потребностями», — рассказал глава Хостинского района Иван Савин.
Работы начнутся с 5 сентября. Местных жителей и гостей курорта просят с пониманием отнестись к необходимым работам по благоустройству участка набережной и выбирать для передвижения альтернативный путь вдоль улицы Черноморской, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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