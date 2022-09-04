В Сочи на средства от курортного сбора благоустроят Приморскую набережную

Фото пресс-службы администрации Сочи

Планируется провести работы на участке набережной от пансионата «Эдем» до гостиницы «Жемчужина» в Хостинском районе.

Для благоустройства уже определили подрядчика, заключили контракт.

«Согласно проекту, в течение двух месяцев на участке набережной будет выполнено планирование земельных участков. Рабочие полностью заменят брусчатку, также здесь появится инфраструктура для доступа лиц с особыми потребностями», — рассказал глава Хостинского района Иван Савин.

Работы начнутся с 5 сентября. Местных жителей и гостей курорта просят с пониманием отнестись к необходимым работам по благоустройству участка набережной и выбирать для передвижения альтернативный путь вдоль улицы Черноморской, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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