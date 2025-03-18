В Сочи на обработку пальм от мраморного клопа и долгоносика направят 20 млн

На курорте началась плановая обработка субтропических растений от вредителей. Пальмы опрыскивают шесть раз в год, другие зеленые насаждения обрабатывают четырежды.

Мероприятия проводят, чтобы защитить растения от мраморного клопа, американской белой бабочки и пальмового долгоносика. По словам главы Сочи Андрея Прошунина, используемые препараты согласованы с учеными и экологами, составы безвредны для людей.

«Во всем городе защитим так около 7 тыс. пальм. Для этого уже запланировали из бюджета города 20 млн рублей на несколько этапов. Если будет необходимо, в течение года еще увеличим сумму», — отметил Прошунин.

Обработку пальм проводят рано утром, чтобы не доставлять неудобств жителям и гостям курорта, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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