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В Сочи на международных паралимпийских играх выступят 38 кубанских спортсменов

Спорт
05.10.2022 13:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-na-mezhdunarodnyh-paralimpijskih-igrah-vystupyat-38-kubanskih-sportsmenov
Видео канала «Кубань 24»

В Сочи стартовали международные летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». В Центре спортивной подготовки «Юг спорт», комплексе «Юность» и одной из гостиниц в Красной Поляне проводятся состязания в девяти дисциплинах. Из 2 тыс. атлетов 38 представляют Краснодарский край.

«Это альтернатива чемпионату мира, который уже прошел в Португалии. Здесь государства, которые с нами дружат. Мы всегда будем ждать их в гости, чтобы соревноваться. Потому что соревновательная практика дает спортсменам и тренерам много полезной информации», — сказал заслуженный тренер России по плаванию Игорь Кушпелев.

Подопечная Игоря Кушпелева, пловчиха Анастасия Шевченко уже завоевала золото на этих играх. Участница Паралимпиады в Токио значительно прибавила в этом сезоне и на международном турнире в Беларуси вместе со сборной страны установила новый мировой рекорд в эстафете. По результатам чемпионата России она оказалась в тройке мирового рейтинга в плавании на спине в спорте слепых.

«Немножко отдохнула, переосмыслила работу и сейчас подхожу к ней немного с другой головой. И результаты растут. Уже были такие проблемы, когда нас не допускали. Это закаляет и придает сил. Мы все равно выйдем рано или поздно и покажем свои лучшие результаты», — рассказала чемпионка России по плаванию в спорте слепых Анастасия Шевченко.

Помимо плавания, в программу летних игр входят легкая атлетика, футбол, паратхэквондо, фехтование на колясках, стрельба из лука, настольный теннис, шахматы и шашки. Турнир завершится 8 октября.

Автор:
Максим Герасин
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