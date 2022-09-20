В Сочи на международном форуме «Иннофуд» наградили лучших экспортеров года
Победителями стали участники окружного этапа всероссийского конкурса. Вручил дипломы вице-губернатор Александр Руппель.
Он отметил, что предприятия Южного федерального округа смогли пережить период пандемии и достойно из него вышли. Среди победителей — компании, которые открылись как раз в разгар коронавирусных ограничений.
«Сегодня мы столкнулись с другими тяжелыми вызовами, но меры господдержки сегодня работают, быстро трансформируются. И по федеральной линии, и по региональной. И это позволяет сегодня менять направление, менять логистику и развиваться», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель.
Форум инновационных технологий в пищевой индустрии и сельском хозяйстве «Иннофуд» сегодня завершился. Выставку, которая впервые прошла на курорте, посетили топ-менеджеры агрохолдингов, торговых сетей и цифровых сервисов, а также инвесторы и производители из Турции, Кореи, Вьетнама, Арабских Эмиратов, Беларуси, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана. Главной темой стал вопрос продовольственной безопасности и роль технологий в этой сфере. В дальнейшем «Иннофуд» планируют сделать ежегодным.
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