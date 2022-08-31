В Сочи на месте заброшенного пансионата построят курорт за 8,7 млрд рублей
На месте пансионата «Якорная щель» в Лазаревском районе на площади 7,5 га планируют построить семейный отель, акватермальный комплекс и лечебно-оздоровительную базу.
О планах создать всесезонный курорт на месте «Якорной щели» 31 августа рассказал глава Сочи Алексей Копайгородский. Строительство рассчитывают завершить в 2026 году.
«В Лазаревском районе реализуем крупный инвестпроект. На месте пансионата «Якорная щель», ведущего историю с 1936 года, но полностью заброшенного в последние десятилетия, в 2026 году будет создан всесезонный курорт. В проект будет вложено 8,7 млрд рублей», — написал Копайгородский в Telegram.
Он отметил, что важной частью проекта станет восстановление заброшенных очистных сооружений. К ним подключат и дома местных жителей. Кроме того, инвестор проведет реконструкцию пляжной полосы.
На соседнем с пансионатом участке построят спортивно-гостиничный комплекс «Огонек». Он станет тренировочной базой для профессиональных атлетов.
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