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В Сочи на играх паралимпийцев спортсмены побили 4 мировых и 10 европейских рекордов

Спорт
11.10.2022 12:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-na-igrah-paralimpijtsev-sportsmeny-pobili-4-mirovyh-i-10-evropejskih-rekordov
В Сочи на играх паралимпийцев спортсмены побили 4 мировых и 10 европейских рекордов
Фото paralymp.ru

На Летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» с 3 по 9 октября разыграли 369 комплектов наград в 9 видах спорта. Российские атлеты завоевали 337 золотых, 343 серебряные и 378 бронзовых медалей.

«В Летних играх паралимпийцев приняли участие около 1 тыс. 200 спортсменов из 78 регионов России и 10 зарубежных стран. По количеству участников Игры в 12 раз превзошли Зимние игры паралимпийцев, на которых было около 100 спортсменов из 5 стран. Паратлеты показали достойные результаты и в очередной раз продемонстрировали безграничность возможностей человека», — рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Также Чернышенко заявил, что российские спортсмены завоевали более 1 тыс. медалей. В плавании и легкой атлетике зафиксировано превышение 4 мировых рекордов и 10 рекордов Европы.

Министр спорта России Олег Матыцин подчеркнул важность Игр в работе по созданию условий для занятий адаптивным спортом.

«Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» призваны формировать культуру открытого общества и обеспечивать равные возможности для занятий спортом и соревновательной активности. Они демонстрируют международное спортивное единство в период вызовов и политизации спорта», — цитирует Олега Матыцина RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», соревнования проходили в девяти дисциплинах: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба из лука, фехтование на колясках, футбол, шашки и шахматы.

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