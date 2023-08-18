Рейсовый автобус практически полностью сгорел недалеко от Красной Поляны в Сочи

Инцидент произошел рано утром 18 августа на 11 км Краснополянского шоссе перед Молдовской развязкой.

Очевидцы рассказали, что рейсовый автобус загорелся на ходу. Находились ли в этом момент в нем пассажиры неизвестно.

Информация о пожаре на дороге в Адлерском районе поступила диспетчеру в 6:29. Спасатели прибыли на место через 10 минут и установили, что автобус загорелся на площади 7 кв. метров.

В 6:42 горящий транспорт полностью потушили. Возгорание ликвидировали 9 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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