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В Сочи на границе из «Газели» и внедорожника изъяли 3 тыс. пачек контрабандных сигарет

Происшествия
23.08.2022 20:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-na-granitse-iz-gazeli-i-vnedorozhnika-izyali-3-tys-pachek-kontrabandnyh-sigaret
В Сочи на границе из «Газели» и внедорожника изъяли 3 тыс. пачек контрабандных сигарет

Краснодарские таможенники 22 и 23 августа пресекли незаконный ввоз из Абхазии в Россию около 3 тыс. пачек сигарет

Ночью 22 августа остановили ГАЗ-2217, за рулем которого был житель 33-летний житель Абхазии. Он сказал, что подлежащих обязательному декларированию товаров у него нет. Автомобиль вызвал подозрение и его направили на досмотр. В машине под обшивкой заднего крыла, под сидениями, под капотом нашли тайники с сигаретами без акцизных марок. Всего в автомобиле было спрятано 1 тыс. 853 пачки (37 тыс. 60 штук) произведенных в Германии сигарет марки Chapman Vanilla. Табачные изделия и автомобиль изъяли, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарского таможни.

Утром 23 августа досмотрели внедорожник Haval Jolion, который также ехал со стороны Абхазии. В салоне и багажнике, в дорожных сумках таможенники обнаружили 108 блоков (1 тыс. 80 пачек) сигарет марки Gobi в заводской упаковке без акцизных марок РФ. Продукцию также изъяли. Возбудили дела об административных правонарушениях.

Читайте также: в Краснодарском крае будут судить подпольщиков, изготовивших контрафактных сигарет на 25 млн рублей.

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