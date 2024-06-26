В Сочи на госэкспертизу направили проект автодороги от М-4 «Дон» до Сочи

Речь идет об альтернативной магистрали, которая включит в себя обход Адлера. Его протяженность составит порядка 10 км.

Новая дорога позволит разгрузить, особенно во время курортного сезона, дороги Сочи. В том числе ФАД А-147 на участке от Кудепсты до железнодорожного вокзала Адлера, где расчетный трафик составляет более 50 тыс. авто в сутки, и от Молдовки до аэропорта.

И. о. главы Сочи Андрей Прошунин обсудил с директором сочинского филиала Государственной компании «Автодор» Ренатом Сайфуллиным ход реализации первого этапа проекта. В рабочем совещании в мэрии также приняли участие председатель Горсобрания курорта Виктор Филонов и руководители отраслевого блока администрации города.

«Реализация проекта строительства альтернативной магистрали в обход Адлера позволит увеличить пропускную способности местных, региональных и федеральных дорог. Администрация Сочи находится в четком взаимодействии с госкомпанией «Автодор», действует межведомственная рабочая группа. Все поручения заместителя Председателя Правительства России Марата Хуснуллина выполняются в соответствии с разработанной дорожной картой», — подчеркнул Прошунин.

Над проектом работает Государственной компании «Автодор». Директор сочинского филиала ГК Ренат Сайфуллин сообщил, что уже завершили подготовительный этап проекта, сейчас идет экспертиза.

«Рассчитываем получить разрешение на строительство к августу. В то же время все необходимые работы, которые можно осуществлять без специального разрешения, ведутся. В частности, организуем строительную площадку в селе Высоком», — уточнил он.

Площадь основной производственной площадки составляет порядка 1,5 га. Там разместят строительный городок, организуют склад материалов. Там же стартует тоннелепроходческий механизированный комплекс.

Соглашение с производителями уже заключено, и в начале 2025 года планируют доставить спецтехнику. Уже прорабатываются вопросы логистики совместно с морскими портами курорта и Имеретинской низменности.

Запуск нового обхода запланирован на четвертый квартал 2026 года, сообщила пресс-служба администрации города Сочи.