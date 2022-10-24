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В Сочи на 79 улицах планируют создать 4,3 тыс. парковочных мест

Общество
24.10.2022 11:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-na-79-ulitsah-planiruyut-sozdat-4-3-tys-parkovochnyh-mest
В Сочи на 79 улицах планируют создать 4,3 тыс. парковочных мест
Фото пресс-службы администрации Сочи

Об этом сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский. Он обсудил с коллегами содержание и развитие дорог Сочи в ходе часа контроля.

«Определили 79 улиц во всех районах курорта, где возможно обустроить парковочное пространство для более 4,3 тыс. автомобилей», — написал Копайгородский в Telegram.

Мэр Сочи отметил, что нормативную базу и необходимые документы для конкурса подготовят до конца 2022 года. По его словам, специалисты изучили успешный опыт реализации прибордюрных парковок в Москве и Казани.

Алексей Копайгородский подчеркнул, что перед инвестором стоит серьезная задача — сделать прибордюрную парковку в Сочи максимально удобной для водителей. Поэтапную реализацию проекта планируют начать в 2023 году.

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