В Сочи на 79 улицах планируют создать 4,3 тыс. парковочных мест
Общество
24.10.2022 11:19
Об этом сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский. Он обсудил с коллегами содержание и развитие дорог Сочи в ходе часа контроля.
«Определили 79 улиц во всех районах курорта, где возможно обустроить парковочное пространство для более 4,3 тыс. автомобилей», — написал Копайгородский в Telegram.
Мэр Сочи отметил, что нормативную базу и необходимые документы для конкурса подготовят до конца 2022 года. По его словам, специалисты изучили успешный опыт реализации прибордюрных парковок в Москве и Казани.
Алексей Копайгородский подчеркнул, что перед инвестором стоит серьезная задача — сделать прибордюрную парковку в Сочи максимально удобной для водителей. Поэтапную реализацию проекта планируют начать в 2023 году.
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