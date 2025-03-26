В Сочи мужчина въехал в магазин и открыл стрельбу по людям из-за денежного долга

Следственный комитет России проводит расследование жестокого преступления в Сочи. Вечером 25 марта в Дагомысе автомобиль Land Rover на полном ходу въехал в мясную лавку. В помещении водитель открыл стрельбу: погибла управляющая магазина, посетитель был ранен.

Люди в домах и магазинах по соседству потрясены трагедией. Все хорошо знали управляющую магазином — 43-летнюю женщину, она скончалась на месте происшествия. Второй пострадавший, 48-летний местный житель, получил проникающее огнестрельное ранение плеча, его госпитализировали.

«Автомобиль на огромной скорости влетел в магазин, полностью разбил витрину. При этом он сбил бетонную клумбу. Сейчас на территорию зайти нельзя, работают следователи», — сообщила специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Юлия Проценко.

По словам соседей, магазин в эти дни не работал, в помещении шла смена оборудования. Погибшая женщина была управляющей.

— Очень хорошая женщина, молодая, всегда здоровалась.

— В лицо их знаю, приятные люди. Наверное, из-за денег все.

Преступление, по версии следствия, утроил местный житель в состоянии алкогольного опьянения. По горячим следам в селе Волковка нашли пустой автомобиль, а чуть позже самого преступника. Оружие у него изъяли. Причиной стрельбы стал спор из-за долга.

«Злоумышленник вышел из машины, взял с собой ружье, с которым направился в одно из помещений магазина, где находился его знакомый, имевший перед фигурантом долговые обязательства, из-за которых у мужчин ранее был конфликт. В помещении, где, кроме знакомого фигуранта, находилась 43-летняя работница магазина злоумышленник произвел не менее пяти выстрелов», — сообщила старший помощник руководителя СКР по Краснодарскому краю Анна Пушкина.

В отношении 52-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Пострадавший мужчина находится в больнице.

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