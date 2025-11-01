В Сочи мужчина пытался убежать от полицейских по реке

Полицейские задержали подозреваемого в причинении вреда здоровью. При задержании мужчина попытался спастись в реке Сочи.

О задержании в районе улицы Чайковского очевидцы рассказали в соцсетях. По их словам, мужчина бегал с топором по набережной реки Сочи. А когда полицейские попытались его поймать, спустился в русло. Уплыть ему не удалось.

В полиции сообщили, что на мужчину подали заявление о причинении тяжкого вреда здоровью. Сотрудники патрульно-постовой службе узнали, что подозреваемый находится на улице Чайковского и поехали за ним.

«Увидев стражей порядка, гражданин спустился к реке и попытался уйти от преследования по воде. Сотрудники полиции задержали его и доставили в отдел для разбирательства. Учитывая неадекватное состояние мужчины, на место также была вызвана бригада скорой помощи», — сообщили в пресс-службе УВД по Сочи.

Читайте также: в Армавире полицейские задержали серийного квартирного вора. Из-за него две местные жительницы потеряли более 75 тыс. рублей.

Подпишись, здесь всегда интересно.