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В Сочи молодой «кавалер» прокутил сбережения 50-летней подруги в ресторанах

Происшествия
16.11.2022 15:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-molodoj-kavaler-prokutil-sberezheniya-50-letnej-podrugi-v-restoranah
В Сочи молодой «кавалер» прокутил сбережения 50-летней подруги в ресторанах
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полицию Хостинского района обратилась 50-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что из ее квартиры пропали 100 тыс. рублей.

Прибыв на место, правоохранители опросили женщину и ее соседей. Выяснилось, что вместе с деньгами пропал и 30-летний сожитель потерпевшей, ранее судимый приезжий из Амурской области. Мужчина не отвечал на звонки.

Полицейские установили, что он может находиться в одном из увеселительных заведений Сочи. Информация подтвердилась, мужчину задержали. Выяснилось, что деньги он успел потратить, оплачивая еду и алкоголь.

На злоумышленника завели уголовное дело за кражу. Ему грозит до пяти лет колонии. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УВД по городу Сочи.

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