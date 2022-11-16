В Сочи молодой «кавалер» прокутил сбережения 50-летней подруги в ресторанах
Происшествия
16.11.2022 15:26
В полицию Хостинского района обратилась 50-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что из ее квартиры пропали 100 тыс. рублей.
Прибыв на место, правоохранители опросили женщину и ее соседей. Выяснилось, что вместе с деньгами пропал и 30-летний сожитель потерпевшей, ранее судимый приезжий из Амурской области. Мужчина не отвечал на звонки.
Полицейские установили, что он может находиться в одном из увеселительных заведений Сочи. Информация подтвердилась, мужчину задержали. Выяснилось, что деньги он успел потратить, оплачивая еду и алкоголь.
На злоумышленника завели уголовное дело за кражу. Ему грозит до пяти лет колонии. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УВД по городу Сочи.
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