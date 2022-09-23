В Сочи местные жители помогли полиции найти «черного» мусорщика

Фото пресс-службы УВД по Сочи

Жители микрорайона Мамайка сняли на камеру водителя «газели», который незаконно выбрасывал строительный мусор рядом с их домами.

Ролик жители отправили своему участковому. Полицейские установили владельца автомобиля, а через него вышли на водителя, который устроил свалку строительного мусора.

Мужчину задержали. Составили административный протокол. Материалы передали в суд, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

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