Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи местные жители помогли полиции найти «черного» мусорщика

Происшествия
23.09.2022 14:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-mestnye-zhiteli-pomogli-politsii-najti-chernogo-musorshhika
В Сочи местные жители помогли полиции найти «черного» мусорщика
Фото пресс-службы УВД по Сочи

Жители микрорайона Мамайка сняли на камеру водителя «газели», который незаконно выбрасывал строительный мусор рядом с их домами.

Ролик жители отправили своему участковому. Полицейские установили владельца автомобиля, а через него вышли на водителя, который устроил свалку строительного мусора.

Мужчину задержали. Составили административный протокол. Материалы передали в суд, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

Читайте также: в Сочи жители пожаловались на грузовик, сбрасывающий ночью мусор.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?
Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре празднование Дня города пройдет по сокращенной программе
В Краснодаре празднование Дня города пройдет по сокращенной программе
В Краснодаре мужчина горел заживо в закрытом лифте из-за воспламенившегося самоката
В Краснодаре мужчина горел заживо в закрытом лифте из-за воспламенившегося самоката
В Краснодаре снесли двухэтажный самострой площадью 587 кв. метров
В Краснодаре снесли двухэтажный самострой площадью 587 кв. метров
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
  2. В Краснодаре неадекватная женщина напугала учеников школы
  3. Минобороны ответило на вопросы по частичной мобилизации в РФ
  4. Маргарита Симоньян объявила флешмоб для финансовой поддержки мобилизованных
  5. В Сочи дольщикам ЖК «Ямайка» выплатили более 4 млрд рублей
  6. Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях