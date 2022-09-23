В Сочи местные жители помогли полиции найти «черного» мусорщика
Происшествия
23.09.2022 14:44
Жители микрорайона Мамайка сняли на камеру водителя «газели», который незаконно выбрасывал строительный мусор рядом с их домами.
Ролик жители отправили своему участковому. Полицейские установили владельца автомобиля, а через него вышли на водителя, который устроил свалку строительного мусора.
Мужчину задержали. Составили административный протокол. Материалы передали в суд, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.
Читайте также: в Сочи жители пожаловались на грузовик, сбрасывающий ночью мусор.
Популярные новости
- Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
- В Краснодаре неадекватная женщина напугала учеников школы
- Минобороны ответило на вопросы по частичной мобилизации в РФ
- Маргарита Симоньян объявила флешмоб для финансовой поддержки мобилизованных
- В Сочи дольщикам ЖК «Ямайка» выплатили более 4 млрд рублей
- Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?