В Сочи крупный оползень перекрыл дорогу к Ореховским водопадам

Оползень сошел на дорогу 30 января на улице Джапаридзе в селе Пластунка. Он перекрыл дорогу жителям 30 домов.

Сход грязекаменной массы объемом 120 куб. м произошел из-за переувлажнения почвы. Оползень перекрыл автомобильную дорогу, которая ведет к 30 частным домам, где проживает 90 человек.

Дорогу расчищают силами администрации Хостинского района. Привлекли 10 человек и три единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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