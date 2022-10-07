В Сочи коммунальщики приступили к осенней обрезке пальм

Видео канала «Кубань 24»

Большим, необычным и дикорастущим деревьям тоже требуется уход. В Центральном районе Сочи приступили к обрезке пальм.

Растения приводят в порядок после летнего сезона. Коммунальщики с помощью специального оборудования снимают слабые и сухие листья. Такую процедуру проводят, чтобы улучшить внешний вид символа города-курорта.

Это не вредит здоровью растений. Если не будет дождей, то озеленители закончат все работы уже в октябре.

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