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В Сочи коммунальщики приступили к осенней обрезке пальм

Общество
07.10.2022 09:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-kommunalshhiki-pristupili-k-osennej-obrezke-palm
Видео канала «Кубань 24»

Большим, необычным и дикорастущим деревьям тоже требуется уход. В Центральном районе Сочи приступили к обрезке пальм.

Растения приводят в порядок после летнего сезона. Коммунальщики с помощью специального оборудования снимают слабые и сухие листья. Такую процедуру проводят, чтобы улучшить внешний вид символа города-курорта.

Это не вредит здоровью растений. Если не будет дождей, то озеленители закончат все работы уже в октябре.

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