В Сочи к 2023 году догазифицируют Вардане, Головинку и Якорную Щель

Фото пресс-службы администрации Сочи

В поселке Нижняя Хобза подключили к газу первого потребителя в рамках реализации федеральной программы догазификации. К двум улицам поселения подвели сети газоснабжения.

«Сегодня очень важный и знаковый день для Нижней Хобзы, где сейчас живут более 750 человек и расположено более 200 домовладений. Строительство газопровода в соответствии с муниципальным контрактом здесь началось в сентябре 2020 года, и уже сейчас местные жители могут принять участие в программе догазификации. Знаю, что первые заявления, уже поданы. Газификация Лазаревского района — стратегически важная задача для Сочи», — подчеркнул глава курорта Алексей Копайгородский.

Мэр Сочи добавил, что к 2023 году газ проведут к Вардане, Головинке и Якорной Щели. А к 2025 году — к Лоо.

Для газификации Нижней Хобзы построили более 1,2 тыс. м газовых сетей. Это позволяет подключить более 100 домов по программе догазификации.

«Подключение к природному газу открывает новые возможности для развития самых отдаленных территорий Сочи, приносит в дома комфорт и уют, поднимает уровень жизни селян, снижает расходы на отопление в осенне-зимний период», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», АО «Газпром газораспределение Краснодар», АО «Сочигоргаз» Дмитрий Шевченко.

К четвертому кварталу 2023 года планируют построить более 6 км газопровода, чтобы обеспечить природным газом 845 домовладений и 14 организаций в поселке Вардане. Также планируется завершить строительство более 5 км сетей для газификации в поселке Головинка. Тут смогут подключиться около 80 домов и 12 организаций.

Длина газопровода в поселке Якорная Щель составит более 6 км. К нему смогут подключиться 195 домовладений и 16 организаций.

Самую серьезную работу проведут в поселке Лоо. К концу 2025 года там планируется проложить более 63 км газовых сетей. Почти 2 тыс. домов и 18 организаций будут обеспечены голубым топливом, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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