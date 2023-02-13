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В Сочи из-за нарушений закрыли частный детский сад «Лукоморье»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-iz-za-narushenij-zakryli-chastnyj-detskij-sad-lukomore
В Сочи из-за нарушений закрыли частный детский сад «Лукоморье»
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Частный детсад незаконно работал по адресу: улица Гагарина, 53 А. Нарушения в «Лукоморье» выявили во время межведомственной проверки.

Оказалось, что заведение под видом оказания услуг по присмотру за детьми индивидуальным предпринимателем фактически выполняло работу детского сада. В него принимали детей от 1,5 до 6 лет. При этом у «Лукоморья» отсутствовала лицензия, необходимая для оказания подобных услуг.

Частный детсад находился в нежилом помещении на первом этаже многоквартирного дома и работал с многочисленными нарушениями. В нем не соблюдались санитарно-эпидемиологические и противопожарные требования. В связи с этим прокурор подал иск в Центральный районный суд Сочи для прекращения оказания незаконных услуг.

Суд удовлетворил исковые требования и обязал прекратить деятельность частного детского сада «Лукоморье», сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: в Сочи закрыли частный детсад из-за антисанитарии и отсутствия лицензии. По иску прокуратуры прекратили деятельность частного детского сада «Поколение».

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