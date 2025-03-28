В Сочи ищут пропавшего 13-летнего школьника на велосипеде

В курортном городе разыскивают 13-летнего подростка, который 28 марта ушел из дома в СНТ «Кавказ» в Хостинском районе и не вернулся.

Приметы школьника: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы темно-каштановые, глаза каре-зеленые.

Мальчик был одет в темно-синюю жилетку, салатовый свитер, черные спортивные штаны, на гонах — серые кроссовки. С собой у ребенка был велосипед.

Ребенок нуждается в медицинской помощи, сообщает краевой поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мальчика, просят сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (938) 423-14-55, 8 (903) 452-87-79.

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