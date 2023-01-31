В Сочи инспекторы ДПС спасли водителя, которому стало плохо за рулем
Происшествия
31.01.2023 09:00
Инцидент произошел поздним вечером 30 января в Адлерском районе недалеко от железнодорожного вокзала.
Внимание сотрудников ДПС привлек легковой автомобиль, который стоял на дороге с включенной аварийной сигнализацией. Оказалось, что у водителя резко ухудшилось самочувствие, он почти потерял сознание. Правоохранители извлекли мужчину из машины, оказали ему первую помощь и вызвали скорую.
Читайте также: пьяный водитель напал на сотрудника ДПС в Динском районе.
Популярные новости
- Брань, алкоголь и развращение молодежи: мэр Краснодара поручил проверить организацию концертов Инстасамки
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- Врачи пришили жителю Апшеронского района кисть, отрубленную топором
- В прокуратуре рассказали подробности инцидента с хлопком газового баллончика в квартире в Краснодаре
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России