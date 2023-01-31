Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи инспекторы ДПС спасли водителя, которому стало плохо за рулем

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-inspektory-dps-spasli-voditelya-kotoromu-stalo-ploho-za-rulem
Видео канала «Кубань 24»

Инцидент произошел поздним вечером 30 января в Адлерском районе недалеко от железнодорожного вокзала.

Внимание сотрудников ДПС привлек легковой автомобиль, который стоял на дороге с включенной аварийной сигнализацией. Оказалось, что у водителя резко ухудшилось самочувствие, он почти потерял сознание. Правоохранители извлекли мужчину из машины, оказали ему первую помощь и вызвали скорую.

Читайте также: пьяный водитель напал на сотрудника ДПС в Динском районе.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Курганинском районе
Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Курганинском районе
Часть балкона обрушилась на иномарку из-за хлопка газового баллончика в Краснодаре
Часть балкона обрушилась на иномарку из-за хлопка газового баллончика в Краснодаре
Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре
Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре
В мэрии Краснодара рассказали, кому можно бесплатно пользоваться городскими парковками
В мэрии Краснодара рассказали, кому можно бесплатно пользоваться городскими парковками
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Брань, алкоголь и развращение молодежи: мэр Краснодара поручил проверить организацию концертов Инстасамки
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. Врачи пришили жителю Апшеронского района кисть, отрубленную топором
  5. В прокуратуре рассказали подробности инцидента с хлопком газового баллончика в квартире в Краснодаре
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях