В Сочи инспекторы ДПС спасли водителя, которому стало плохо за рулем

Инцидент произошел поздним вечером 30 января в Адлерском районе недалеко от железнодорожного вокзала.

Внимание сотрудников ДПС привлек легковой автомобиль, который стоял на дороге с включенной аварийной сигнализацией. Оказалось, что у водителя резко ухудшилось самочувствие, он почти потерял сознание. Правоохранители извлекли мужчину из машины, оказали ему первую помощь и вызвали скорую.

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