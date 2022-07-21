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В Сочи грузовик-манипулятор опрокинулся на бок, поднимая строительный домик

Происшествия
21.07.2022 14:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-gruzovik-manipulyator-oprokinulsya-na-bok-podnimaya-stroitelnyj-domik
Фото ОГИБДД УВД по Сочи

Инцидент произошел утром 21 июля на улице Санаторной 65/2 в Центральном районе Сочи.

Кадры с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. Они пояснили, что грузовик-манипулятор упал на бок во время погрузки строительного домика. Очевидцы предположили, что причиной этого могло стать неправильное распределение груза или неопытность водителя.

«Пострадавших в результате ДТП нет», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

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