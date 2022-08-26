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В Сочи фотографы устроили фотосессию в купальниках и призвали туристов одеться

Общество
26.08.2022 14:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-fotografy-ustroili-fotosessiyu-v-kupalnikah-i-prizvali-turistov-odetsya
В Сочи фотографы устроили фотосессию в купальниках и призвали туристов одеться
Фото t.me/sochitypical

Сочинские фотографы решили бороться с разгуливающими по улицам в купальниках туристами их же оружием.

Фотограф Юлия Кутырева с друзьями организовали акцию — молодые люди сфотографировались на улицах города в купальниках и с табличками «Оденьтесь!», «Одежда украшает туриста» и «Не ходи по городу в купальнике!». Фотографии опубликовали в городских пабликах.

Она собственном примере показали туристам, как те смотрятся со стороны, и заодно обратили внимание на важность одежды в общественных местах, сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».

Пользователи соцсетей в комментариях отметили, что единственный флешмоб, который гарантированно сможет заставить туристов одеться — это административный протокол.

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