В Сочи финал конкурса «Супербабушка 2024» приурочили ко Дню города

За право называться лучшей бабушкой боролись 12 претенденток. Отборочные этапы прошли во всех районах города-курорта. Всего было подано более 100 заявок.

Награждение победительницы конкурса приурочили ко Дню города. В Зимнем театре под аплодисменты и звуки барабанов вышли бывшие финалистки конкурса «Супербабушка 2023». Состоялась торжественная передача короны от прошлой победительницы.

Одна из финалисток — военный пенсионер Оксана Вакула. Она служила на границе, а теперь работает в сочинском Доме культуры. Армейскую династию продолжают два ее сына, пока женщина занимается воспитанием внучки. Вся семья приехала ее поддержать.

«Сын с семьей здесь, ребенок здесь. Хотели показать ребенка на сцене. А насчет победы — для меня это не главное. Для меня главное — участие. Я желаю всем участницам позитивных моментов», — делится финалистка конкурса «Супербабушка 2024» Ольга Вакула.

В финале конкурсантки демонстрировали боевой дух, таланты и хобби, а также читали сказки и угощали фирменным блюдом.

Изюминкой соревнования стал секретный конкурс, детали которого до последнего момента хранились в тайне. Бабушкам предстояло узнать своих внуков, на которых были маски и одинаковая одежда. В последнем испытании финалистки вышли на сцену в вечерних нарядах.

Судьбу конкурсанток решали жюри и зрители. Более 3 тыс. человек приняли участие в онлайн-голосовании в социальных сетях. Корону победительницы получила Елена Пушкарская из Лазаревского района.

Сам конкурс приурочили ко Дню города Сочи. Праздник отметили с размахом. Так, в Центральном районе устроили детские мероприятия, провели фестиваль сценического искусства, а также с концертом выступила местная группа «Магистраль».

Концерты гремели и в Хосте, где подготовили спортивную игровую программу для семей. В Лазаревском районе на фестиваль собрали юных художников, провели конкурс рисунка на асфальте и поэтический вечер. В Адлере прошел марафон «Музыка Черного моря».

День города прошел под девизом «СемьейVСочи». Организаторы подготовили более 90 мероприятий для всех возрастов. Это, в том числе, парад яхт, фестиваль по прыжкам на скакалке, а также выступления артистов на площади Флага.