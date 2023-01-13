В Сочи дрифтер повредил дорожную разметку

Сотрудники Госавтоинспекции в интернете обнаружили видеозапись, на которой был заснят дрифтующий автомобиль «ВАЗ».

Видеозапись изучили. Установили, что во время дрифта водитель умышленно повредил дорожную разметку. Своими действиями он создал угрозу безопасности дорожного движения.

Личность водителя установили. В его отношении составили пять административных протокола, в том числе за мелкое хулиганство. Нарушителя доставили в суд для принятия решения в соответствии с действующим законодательством, сообщает отдел пропаганды ГИБДД УВД по Сочи в Telegram.

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