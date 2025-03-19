В Сочи доставили петербужца, которого в Абхазии расстреляли за голый торс

Инцидент произошел в Гагре, где пострадавший отдыхал вместе с супругой и общей подругой.

Компания направлялась к морю, мужчина был с голым торсом, чем привлек внимание местных жителей. По словам жены петербуржца, туристу стали кричать, чтобы тот оделся. Словесная перепалка быстро переросла в драку.

Как рассказала супруга пострадавшего, один из участников конфликта достал пистолет и начал стрелять. Пуля попала туристу в ногу. Мужчина упал, после чего его начали пинать.

Подруга пары побежала в отель, чтобы вызвать скорую помощь. Пострадавшего доставили в больницу, где к супруге петербуржца подошел мужчина и представился сотрудником полиции, однако документов не показал. Женщину, по ее словам, убедили написать, что ее муж купался в море и напоролся на штырь.

Позднее пострадавшего перевели в больницу Сочи. Там его супруга рассказала об истинной причине ранения. Сейчас петербуржец находится в реанимации, сообщает телеканал «78».

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