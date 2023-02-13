В Сочи дороги от снега расчищают более 100 комбинированных спецмашин
Общество
13.02.2023 11:04
В горном кластере Сочи продолжают убирать снег на дорогах и ликвидировать последствия гололедицы.
Ночью на очистке и обработке дорог работали более 100 комбинированных машин. Всего было задействовано 170 единиц техники. Израсходовали более 560 т противогололедных материалов.
Утром на линию вышли более 800 единиц общественного транспорта. На некоторых маршрутах из-за гололедицы на проезжей части и свисающих веток деревьев он временно не доезжал до конечных остановок.
По данным синоптиков, днем 13 февраля на дорогах в Сочи сохранится гололедица, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
Читайте также: в Краснодаре снегопад продолжался почти всю ночь, на дороги сразу вышли около 40 машин спецтехники.
Популярные новости
- Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
- Привезти и не дать уничтожить: как краснодарские волонтеры помогают фронту
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М