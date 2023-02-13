В Сочи дороги от снега расчищают более 100 комбинированных спецмашин

В горном кластере Сочи продолжают убирать снег на дорогах и ликвидировать последствия гололедицы.

Ночью на очистке и обработке дорог работали более 100 комбинированных машин. Всего было задействовано 170 единиц техники. Израсходовали более 560 т противогололедных материалов.

Утром на линию вышли более 800 единиц общественного транспорта. На некоторых маршрутах из-за гололедицы на проезжей части и свисающих веток деревьев он временно не доезжал до конечных остановок.

По данным синоптиков, днем 13 февраля на дорогах в Сочи сохранится гололедица, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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