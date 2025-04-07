В Сочи до вечера перекрыли проезд по одному из направлений трассы А-147

Движение транспорта закрыли в прямом направлении с 171-го километра + 300 м до 172-го километра + 300 м на Батумском шоссе трассы А-147 Джубга — Сочи.

Ограничения связаны с проведением работ по асфальтированию дорожного полотна. Объехать ремонтируемый участок можно через транспортную развязку Псахе (км 171+300) и А-148 Дублер Курортного проспекта.

Работы планирую завершить до конца светового дня, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Читайте также: под Краснодаром до лета закроют на ремонт путепровод на трассе М-4 «Дон». Аварийно-восстановительные работы стартуют с 6 апреля на путепроводе, расположенном на 1343-м километре трассы М-4 «Дон» около поселка Тлюстенхабль. Дорожники будут менять балку пролетного строения. Для этого путепровод полностью закроют. Транспорт пустят по одной полосе в каждом направлении по встречной проезжей части трассы в сторону Джубги.

Подпишись, здесь всегда интересно.