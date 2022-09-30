В Сочи до конца года планируют капитально отремонтировать 84 многоквартирных дома

Видео канала «Кубань 24»

В их числе — дом на улице Горького, 4. Там меняют коммуникации тепло- и водоснабжения, а также системы электроснабжения. Завершить работы планируют в ноябре.

Приводят в порядок и другие дома — в 30 из них должны заменить лифты, реконструировать фасады и кровлю. Из регионального фонда капремонта на эти цели было выделено больше 330 млн рублей. В планах на будущий год — капитально отремонтировать в городе еще 96 зданий.

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