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В Сочи до 12 июля объявили штормовое предупреждение из-за смерчей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-do-12-iyulya-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie-iz-za-smerchej
В Сочи до 12 июля объявили штормовое предупреждение из-за смерчей
Фото pexels.com

По прогнозу синоптиков, до конца суток 12 июля на участке Магри — Веселое есть опасность формирования смерчей над Черным морем с выходом на сушу. Объявлено штормовое предупреждение.

Также ожидаются ливни с грозами и градом, а также резкий подъем уровня воды в реках, местами с достижением неблагоприятных отметок. Кроме того, возрастает риск схода селей. При грозе ожидается шквалистое усиление ветра до 15–17 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с ожидается в Краснодарском крае.

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