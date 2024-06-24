В Сочи девелопер «Точно» представил представил модель комплексного строительства

Федеральный девелопер «Точно» уже третий год подряд участвует на форуме «Движение», который в этом году проходит в Сочи. Это самое значимое событие для застройщиков СНГ. В этот раз «Точно» не только представляет свой стенд, но и выступает как партнер мероприятия.

«В отличие от других компаний, стенд девелопера «Точно» меняет свой облик каждый день. Здесь представили тему Кубани, Крыма, Татарстана, Кавказа. И каждый раз гостей выставки угощают сладостями: вчера — чак-чаком, сегодня — чурчхелой», — рассказывает корреспондент «Кубань 24» Максим Шабалда.

Такой подход у девелопера не только к организации стенда, но и к своим проектам — каждый из них уникален. Строительная компания возводит целые микрорайоны с использованием механизма комплексного развития территорий. Рядом с жилыми домами появляются школы, детские сады, поликлиники и храмы.

«Мы обязательно уделяем внимание строительству парков, городских аллей, скверов. Вообще хотим, чтобы было больше мест для отдыха», — делится директор ГК «Точно» Анастасия Маслеха.

На форуме сотрудники компании обсудили строительство микрорайонов в мегаполисах. Так., сейчас в Татарстане строят ЖК на площади 1 млн. кв. м. Он уже на финальной стадии проектирования. В планах девелопера — возведение домов в Ростове-на-Дону.