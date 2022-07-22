В Сочи блогер кормит бездомных животных с радиоуправляемой машинки
Общество
22.07.2022 07:32
Необычный способ поддержать братьев наших меньших придумал местный блогер Игорь Донченко.
В Сочи обед сам приходит к бездомным животным. Точнее, приезжает. Блогер ставит банку консервов на радиоуправляемый автомобиль и таким образом доставляет еду к животному.
Мужчина кормит так и собак, и кошек.
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