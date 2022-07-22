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В Сочи блогер кормит бездомных животных с радиоуправляемой машинки

Общество
22.07.2022 07:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-bloger-kormit-bezdomnyh-zhivotnyh-s-radioupravlyaemoj-mashinki
Видео канала «Кубань 24»

Необычный способ поддержать братьев наших меньших придумал местный блогер Игорь Донченко.

В Сочи обед сам приходит к бездомным животным. Точнее, приезжает. Блогер ставит банку консервов на радиоуправляемый автомобиль и таким образом доставляет еду к животному.

Мужчина кормит так и собак, и кошек.

Читайте также: в Краснодарском крае создали мобильное приложение для поиска пропавших животных.

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