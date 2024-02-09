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В Сочи 9 февраля отменили более 20 электричек в Туапсе и Адлер

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-9-fevralya-otmenili-bolee-20-elektrichek-v-tuapse-i-adler
В Сочи 9 февраля отменили более 20 электричек в Туапсе и Адлер
Фото t.me/transport_i_dorogi

Пригородные поезда отменили 9 февраля в связи со сбоем в железнодорожном сообщении, который произошел из-за схода селя на железнодорожное полотно под Дагомысом.

Временно приостановлено движение 23 пригородных поездов по маршрутам Туапсе — Имеретинский курорт, Туапсе — Аэропорт, Имеретинский курорт — Сочи, Аэропорт — Туапсе, Сочи — Аэропорт, Аэропорт — Адлер и Адлер — Аэропорт, сообщает Департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», оползень сошел на железнодорожные пути в Лазаревском районе около Дагомыса в ночь на 5 февраля. В связи с этим с 5 февраля полностью отменили все пригородные электрички между Туапсе и Адлером, а также между Сочи и аэропортом.

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