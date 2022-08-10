В Сочи 3 сентября пройдет эко-марафон «Реки бегут»

Фото пресс-службы министерства природы Краснодарского края

Забег начнется в 9:00 в районе площади Южного мола Сочинского морпорта.

Участники эко-марафона смогут выбрать дистанции на 1, 5, 10 и 21,1 км, которые пройдут вдоль набережной реки Сочи и главные достопримечательности курорта.

Принять участие в забеге может каждый желающий. Регистрация доступна на сайте. Победители эко-марафона получат памятные подарки и медали, сообщает пресс-служба министерства природы Краснодарского края.

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