В Сочи 3 сентября пройдет эко-марафон «Реки бегут»
Общество
10.08.2022 21:55
Забег начнется в 9:00 в районе площади Южного мола Сочинского морпорта.
Участники эко-марафона смогут выбрать дистанции на 1, 5, 10 и 21,1 км, которые пройдут вдоль набережной реки Сочи и главные достопримечательности курорта.
Принять участие в забеге может каждый желающий. Регистрация доступна на сайте. Победители эко-марафона получат памятные подарки и медали, сообщает пресс-служба министерства природы Краснодарского края.
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