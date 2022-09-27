В Сочи 27 сентября — последний день стоянки «Поезда Победы»

Видео канала «Кубань 24»

Состав, который 25 сентября прибыл на железнодорожный вокзал курорта, — по сути передвижной музей.

В экспозиции запечатлены образы прошлого России — это непарадный портрет советской эпохи в лицах, жестах, мгновениях, аутентичных предметах.

Одним из первых посетителей стал участник Великой Отечественной Войны Герой Российской Федерации Павел Сюткин, отметивший в этом году свой 100-летний юбилей. Перед входом в вагоны музыканты исполняли легендарные мелодии.

Уникальный поезд прокладывает маршрут на десятки лет назад: в каждом вагоне своя инсталляция, которая отражает события военных лет, рассказывает о судьбах людей.

Сегодня экспозиция еще доступна для посещения на железнодорожном вокзале Сочи — с 10:00 до 18:00. Необходимо предварительно пройти регистрацию на сайте поездпобеды.рф. Для тех, кто не сможет попасть на «Поезд Победы», разработан виртуальный тур.

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