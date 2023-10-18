В Сочи 15 населенных пунктов Лазаревского района останутся без воды на сутки

Специалисты водоканала Сочи 19 октября проведут ремонт магистрального водовода в поселке Вардане, чтобы предотвратить крупную аварию.

Специалисты во время обследования водовода обнаружили серьезные повреждения на ветке в районе улицы Фруктовой. Трубопровод обеспечивает водой Лазаревский район, при этом находится в предаварийном состоянии. Чтобы предотвратить крупный порыв, принято решение провести ремонт. В связи с этим с 9:00 19 октября остановят местные насосные станции.

На время восстановительных работ перебои с питьевой водой будут у жителей Головинки, Якорной Щели, Беранды, Вардане, Детляжки, Верхнего Буу, Нижней Хобзы, Уч-Дере, Лоо, Горного Лоо, Верхнеармянского Лоо, Дагомыса, Волковки, Альтмец, Сергей-Поле, а также микрорайонов Шаумяновка и Лазурный берег, улиц 72 км, 73 км и Ландышевой.

В течение суток изношенные участки водовода заменят и увеличат его пропускную способность. Жителей просят запастись водой. Также воду будут подвозить цистернами.

После завершения ремонта систему будут плавно наполнять водой в течение нескольких часов. Стабилизировать подачу воды окончательно планируют в течение суток 20 октября, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал Сочи» в Telegram.

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