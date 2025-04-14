В Сочи 14,5 лет дали мужчине, пытавшемуся из-за музыки задавить соседей машиной

Преступление произошло ночью 30 сентября 2024 года на территории СНТ «Дубравушка» в поселке Горное Лоо. Лазаревский районный суд Сочи огласил приговор в отношении Дмитрия Донскова, которого обвиняли в покушении на убийство супружеской пары и повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

По версии следствия, пьяный 35-летний уроженец Тольятти поссорился с живущей по соседству супружеской парой из-за громкой музыки, которую злоумышленник слушал на своем участке. Во время конфликта мужчина сел за руль своего автомобиля и наехал на мужчину и женщину.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, им успели оказать медпомощь. Женщина стала инвалидом и теперь прикована к инвалидному креслу. Возбудили и расследовали уголовное дело о покушении на убийство и повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Обвиняемый находится под стражей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В суде обвиняемый не признал вину в покушении на убийство и заявил, что не думал убивать соседей, также он попросил прощения у пострадавшей. Суд назначил мужчине 14,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В качестве компенсации морального вреда пострадавшим с осужденного взыскали 1,5 млн рублей и процессуальные издержки. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина в Сочи едва не раздавил насмерть соседей из-за замечаний о шумной музыке. Супружеская пара была недовольна тем, что мужчина громко слушал музыку у себя на участке. Другие соседи, ставшие свидетелями произошедшего, пресекли действия злоумышленника и вызвали полицию. Пострадавших госпитализировали.

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