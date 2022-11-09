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В Сочи 10 ноября стартует финал турнира по футболу для людей с ОВЗ «Стальная воля»

Спорт
09.11.2022 19:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-10-noyabrya-startuet-final-turnira-po-futbolu-dlya-lyudej-s-ovz-stalnaya-volya
В Сочи 10 ноября стартует финал турнира по футболу для людей с ОВЗ «Стальная воля»
Фото t.me/rfsruofficial

Всероссийские соревнования пройдут для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья пройдет на курорте с 10 по 12 ноября.

В турнире примут участие 63 команды из 26 регионов РФ. Медали разыграют среди мужчин, женщин и юношей с 15 до 18 лет в восьми направлениях:

  • «Футбол ампутантов»;
  • «Футбол глухих»;
  • «Футбол лиц с заболеванием ЦП»;
  • «Мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями»;
  • «Футбол на электроколясках»;
  • «Футбол среди людей с сахарным диабетом»;
  • «Мини-футбол слепых»;
  • «Мини-футбол среди людей с синдромом Дауна».

Всего в финальном этапе турнира «Стальная воля» примут участие около 600 человек с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба РФС,

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