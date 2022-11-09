В Сочи 10 ноября стартует финал турнира по футболу для людей с ОВЗ «Стальная воля»

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Всероссийские соревнования пройдут для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья пройдет на курорте с 10 по 12 ноября.

В турнире примут участие 63 команды из 26 регионов РФ. Медали разыграют среди мужчин, женщин и юношей с 15 до 18 лет в восьми направлениях:

«Футбол ампутантов»;

«Футбол глухих»;

«Футбол лиц с заболеванием ЦП»;

«Мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями»;

«Футбол на электроколясках»;

«Футбол среди людей с сахарным диабетом»;

«Мини-футбол слепых»;

«Мини-футбол среди людей с синдромом Дауна».

Всего в финальном этапе турнира «Стальная воля» примут участие около 600 человек с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба РФС,

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