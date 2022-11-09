В Сочи 10 ноября стартует финал турнира по футболу для людей с ОВЗ «Стальная воля»
Спорт
09.11.2022 19:18
Всероссийские соревнования пройдут для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья пройдет на курорте с 10 по 12 ноября.
В турнире примут участие 63 команды из 26 регионов РФ. Медали разыграют среди мужчин, женщин и юношей с 15 до 18 лет в восьми направлениях:
- «Футбол ампутантов»;
- «Футбол глухих»;
- «Футбол лиц с заболеванием ЦП»;
- «Мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями»;
- «Футбол на электроколясках»;
- «Футбол среди людей с сахарным диабетом»;
- «Мини-футбол слепых»;
- «Мини-футбол среди людей с синдромом Дауна».
Всего в финальном этапе турнира «Стальная воля» примут участие около 600 человек с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба РФС,
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